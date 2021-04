Górnik Zabrze. Trener Marcin Brosz przed meczem z Wisła Płock. Wideo WIDEO |

W ostatnich ligowych meczach w wyjściowy składzie „Górników” jest czterech młodzieżowców. Kolejnych czterech czy pięciu jest w meczowej kadrze i dostaje szansę w drugiej połowie. Podobnie będzie z pewnością w starciu z „Nafciarzami” dzisiaj. Co do składu i ewentualnych rozwiązań, to pytany o wszystko przez nas trener Brosz tłumaczy. - W ostatnich meczach wychodzimy na boisko z czwórką młodzieżowców w składzie i tą tendencję będziemy chcieli podtrzymać. Jeśli chodzi o zmiany personalne, to są związane z różnymi względami, czy to z powodu kontuzji czy dyspozycji, szukamy różnych rozwiązań indywidualnych – odpowiada szkoleniowiec Górnika