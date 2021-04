Podbeskidzie Bielsko-Biała. Michał Rzuchowski: Zostawiliśmy serce na boisku. Wideo WIDEO |

- Zostawiliśmy serce na boisku. Każdy widział, że mogliśmy wyjechać z Wrocławia z trzema punktami. Nie wierzę w to co się stało, to jakiś zły sen. Po meczu z Zagłębiem twierdziłem, że wyczerpaliśmy całą porcję pecha, Niestety, we Wrocławiu się to powtórzyło – mówi w rozmowie z klubowymi mediami Michał Rzuchowski, pomocnik Podbeskidzia. Czasu na analizy i szybkie dojście do siebie nie ma, bo już w piątek u siebie spotkanie z Lechem.

Źródło: Podbeskidzie Bielsko-Biała