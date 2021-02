Ekstraklasa. Alex Sobczyk, napastnik Górnika Zabrze: Pełni szczęścia nie ma. Wideo WIDEO |

W remisowym 1-1 spotkaniu Górnika Zabrze z Lechem Poznań strzelec bramki dla zabrzan Alex Sobczyk należał do jednych z najlepszych na boisku. Nie wystarczyło to jednak do tego, żeby jego zespół triumfował i jeszcze bardziej zmniejszył dystans do Legii Warszawa czy Rakowa Częstochowa, które w 15. kolejce Ekstraklasy swoje mecze przegrały.



Źródło wideo: Górnik TV