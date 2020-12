Cezary Kowalski: Jeśli Żuraw to zrobił, to jest karygodne. Wideo WIDEO |

Po to gramy w Europie, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Jeśli trener Dariusz Żuraw odpuścił mecz z Benficą Lizbona wystawiając trochę słabszy skład, to jest to dla mnie karygodne - mówi dziennikarz Polsatu Sport, felietonista Interii Cezary Kowalski.