"Mecz z Podbeskidziem urósł do rangi spotkania sezonu". Święcicki i Kapica krytycznie względem Żurawia. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.



Gośćmi Pawła Ciszka w najnowszym odcinku programu "Do jednej bramki" byli Filip Kapica i Mateusz Święcicki. Eksperci Eleven Sports mówili m.in. o postawie Lecha Poznań w meczu z Benficą. Czy trener Żuraw powinien wystawić najmocniejszy skład do rywalizacji z portugalskim klubem?

Cały program "Do jednej bramki" dostępny w serwisie IPLA. Nowe odcinki żywo w każdy poniedziałek o godz. 12.