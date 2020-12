Święcicki: Cracovia posuwa się do zastosowania argumentu, który jest absurdalny. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gośćmi Pawła Ciszka w najnowszym odcinku programu "Do jednej bramki" byli Filip Kapica i Mateusz Święcicki. Jednym z poruszonych tematów dotyczył pierwszego w historii meczu Ligi Mistrzów sędziowanego przez kobietę Stephanie Frappart. Przy okazji eksperci odnieśli się też do niedawnego incydentu podczas krakowskich derbów.

