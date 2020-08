Tylko u nas. Zbigniew Boniek dla Interii: Dla mnie to jest niebywałe. WIDEO |

Oglądałem ostatnią ligową kolejkę od A do Z i to co mnie uderzyło, to, że zobaczyłem kilku obcokrajowców z 8-10 kilogramami nadwagi. Dla mnie to jest niebywałe, żeby być zawodowcem i występować na boisku z nadwagą. Uważam, że beniaminkowie są dobrze przygotowani. Nasze drużyny w europejskich pucharach po losowaniu? Trzeba wygrać te mecze. Oczywiście, że zaskoczyła mnie porażka Legii z Omonią Nikozja w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale może kiedyś będzie okazja, żeby o tym bardziej porozmawiać - - mówi w rozmowie z reporterem Interii prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.