Marcin Animucki dla Interii: Witamy Stal i Podbeskidzie na pokładzie. Wideo WIDEO |

To nasi starzy dobrzy znajomi. Zarówno Stali jak i Podbeskidzia są nam znane. Organizacyjnie są na pewno bardzo dobrze przygotowane. Mają dobrą infrastrukturę i w telewizji będzie to dobrze wyglądało. Stal wróciła po wielu latach do Ekstraklasy. To jest wspaniała historia. Najpierw była odbudowa klubu, potem spełnianie kolejnych marzeń i przekuwanie ich w czyny - mówi w rozmowie z Interią prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.