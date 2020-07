Marcin Animucki dla Interii: Mimo pandemii kluby otrzymały jeszcze więcej. Wideo WIDEO |

Jeżeli chodzi o przychody spółki to walczyliśmy bardzo mocno o utrzymanie obecnych budżetów. Zarówno partnerzy telewizyjni jak i sponsorzy, z pewnymi przesunięciami w czasie wywiązali się z tych zobowiązań. W sumie osiągnęliśmy 300 milionów złotych przychodów, z czego 225 milionów trafiło do klubów. Ponadto 50 milionów trafi do zespołów, które zajęły najwyższe miejsca w tabeli. W porównaniu do poprzedniego roku zanotowaliśmy wzrost o ponad 40 procent jeśli chodzi o przelewy do klubów - mówi w rozmowie z Interią prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.