Radomiak Radom. Prezes: Pompowanie balonika nie zawsze dobrze wychodzi. Wideo

Radomiak Radom. Prezes: Pompowanie balonika nie zawsze dobrze wychodzi.

Trzeba sobie wysoko stawiać poprzeczkę. Ale to jest tylko sport, a w barażach może zadecydować dyspozycja dnia. One zawsze rządzą się swoimi prawami. Radomiak jednak nie pęka, nie boimy się żadnego przeciwnika. Jeśli awansujemy do Ekstraklasy będziemy grać na stadionie Legii. Co do transferów mamy plan A i B, wszystko zależy od tego, czy awansujemy - mówi prezes Radomiaka Radom Sławomir Stempniewski.