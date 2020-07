Marcin Baszczyński dla Interii: Nie potrafimy zatrzymać najlepszych. Wideo WIDEO |

Najbliższy okres pokaże, że kilku najlepszych piłkarz w naszej lidze wyjedzie za granicę. To tez będzie dowód na to, że promujemy. Póki co taka jest nasza Ekstraklasa - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski Marcin Baszczyński.