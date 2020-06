Jacek Gmoch dla Interii: Trzeba ograniczyć zarobki piłkarzy. Wideo WIDEO |

To jest niebezpieczeństwo, trzeba to wszystko ograniczyć, nie może być takiej dysproporcji w zarobkach piłkarzy i pozostałej części społeczeństwa. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Gmoch w rozmowie z Interią odniósł się do propozycji prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka o obniżce pensji dla piłkarzy na stałe.