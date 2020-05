Michał Jaroń o systemie TRACAB i zbieraniu innych danych w Ekstraklasie. Wideo WIDEO |

Założenie systemu są bardzo dobre. Wprowadzając go Ekstraklasa równa do zachodu pod względem rozwoju technologicznego, ale gdy zajrzymy głębiej - nie jest tak kolorowo. Niestety, w Ekstraklasie ten system oferuje tylko i wyłącznie surowe dane - jak liczba przebiegniętych kilometrów. Kluby mają także dostęp do bardziej szczegółowych danych - liczby sprintów itd., ale i one są niewiele warte. Brakuje w nich właśnie kontekstu - mówi Michał Jaroń, były analityk big data w Legii Warszawa.