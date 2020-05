Grzegorz Mielcarski dla Interii: Jestem ciekaw, czy Stawowy dojrzał. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Do Ekstraklasy wrócił trener, którego lubiłem za styl gry, mam nadzieję, że po latach przerwy dojrzał, bo on warsztat pracy ma bardzo dobry. Gdy był szkoleniowcem Cracovii można było nacieszyć oko postawą zespołu, gorzej było jeśli chodzi o relacje na linii trener-zawodnik. Jeżeli dojrzał, to ŁKS będzie grał naprawdę fajną piłkę - mówi Interii Grzegorz Mielcarski.