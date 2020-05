Grzegorz Mielcarski dla Interii: To będzie wyższa szkoła jazdy. Wideo WIDEO |

Legię czeka zdecydowanie trudniejsze zadanie, niż gdyby miała grać te ostatnie mecze przed pełnymi trybunami i o tym jestem przekonany. Będą się musieli zmierzyć z grą bez kibiców, ich rywale zawsze będą podchodzić do meczu na zasadzie, my nie musimy, Legia tak. Właśnie teraz wyjdzie takie przygotowanie mentalne poszczególnych piłkarzy, bo jeśli na odpowiednim poziomie będzie tylko dwóch, trzech piłkarzy, to reszta zespołu może nie sprostać - mówi Interii Grzegorz Mielcarski.