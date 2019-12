Legia. Dariusz Dziekanowski dla Interii: Nie mogę wykonywać pracy Vukovicia. Wideo WIDEO |

Jakich transferów w przerwie zimowej potrzebuje Legia, żeby się wzmocnić? Nie mogę wykonywać pracy trenera Vukovicia. Pytanie jest, czy Legia ma pieniądze na transfery. Jak do tej pory skauting i dyrektor sportowy nie trafiali zbytnio z transferami, bo widzimy, że wielu zawodników po prostu nie nadaje się do gry w tym zespole, do tego są zbyt mocno opłacani - twierdzi w rozmowie z Interią były napastnik warszawskiego klubu Dariusz Dziekanowski.