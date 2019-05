Szybka kontra. Interia komentuje zakończenie sezonu Lotto Ekstraklasy. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Co było wydarzeniem sezonu i przyćmiło nawet sensacyjne mistrzostwo Polski dla Piasta Gliwice? Co czeka nasze zespoły w eliminacjach do europejskich pucharów? A także - czym zaskoczą nas beniaminkowie? Na te i inne pytania w programie "Szybka kontra" odpowiadali dziennikarze Interii - Michał Białoński, Piotr Jawor oraz Wojciech Górski.