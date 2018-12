Największe powroty do Ekstraklasy. Wideo

Kuba Błaszczykowski jest blisko przenosin do Wisły Kraków, z której wypłynął na szerokie wody. Byłby to niewątpliwie największy hit transferowy w zimowym oknie transferowym i jeden z najgłośniejszych powrotów do naszej ligi. Zobaczcie, jacy jeszcze piłkarze zdecydowali się wrócić na stare śmieci.