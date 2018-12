Adam Nawałka wierzy w dobry występ drużyny. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Moje doświadczenia z kariery piłkarskiej i trenerskiej to wiedza, by tak odpowiednio układać harmonogram zajęć, że nie przeszkodzi on w optymalnej dyspozycji. I wierzę, że będzie ona miała miejsce w meczu z Cracovią - uważa były selekcjoner Adam Nawałka, trener Lecha Poznań.