Zwycięstwo w oparach skandalu. To może być koniec gwiazdy Jagiellonii

Adrian Dieguez był jedną z gwiazd Jagiellonii w mistrzowskim sezonie 2023/24. W jego przypadku wszystko załamało się na początku roku. Hiszpan uszkodził wówczas więzadło poboczne, przez co do dzisiaj nie zdołał powrócić do wyjściowego składu swojego zespołu. A klub nie próżnował, bo latem do klubu sprowadzono silną konkurencję na jego miejsce w osobach wspomnianego już Kobayashiego oraz Bernardo Vitala.