Zwycięska seria Śląska trwa. To już szóste z rzędu zwycięstwo wrocławian

Dla Śląska tegoroczny sezon rozpoczął się w wymarzony sposób i w sobotnie popołudnie kibice wybierający się na stadion oglądali w akcji drużynę będącą liderem tabeli PKO Ekstraklasy. Piast do tej pory wygrał tylko raz, za to aż sześciokrotnie kończył mecze remisem, więc choć przyjeżdżając do Wrocławia miał znacznie skromniejszy dorobek od gospodarzy, spotkanie i tak zapowiadało się ciekawie.