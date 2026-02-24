Zwrot ws. gwiazdora Ekstraklasy, ważą się jego losy. Lider szuka okazji

Afimico Pululu od kiedy tylko trafił w szeregi Jagiellonii Białystok był jedną z kluczowych postaci w układance trenera Adriana Siemieńca, od pewnego czasu jednak wydawało się, że przygoda napastnika na Podlasiu zbliża się ku rychłemu końcowi. Teraz jednak "Jaga" spróbuje podjąć się kluczowej próby w kwestii zatrzymania futbolisty - i kluczowe będzie tu jedno. Odrobina spokoju.

Afimico Pululu zameldował się w Jagiellonii Białystok latem 2023 roku, przechodząc do ekstraklasowej ekipy wprost z niemieckiego Greuther Fürth. Wszelkie wątpliwości co do tego, jak napastnik odnajdzie się w nowych warunkach, rozpłynęły się niemal błyskawicznie.

Już w pierwszym sezonie w barwach "Dumy Podlasia" został on bowiem jednym z czołowych strzelców najwyższej polskiej ligi, a w kolejnej kampanii utrzymał dobrą dyspozycję i, co więcej, został też królem strzelców Ligi Konferencji mając osiem trafień na koncie.

Portugalczycy już poznali się na Pietuszewskim. Zero złudzeń. "Nie ma powodów"

Pululu blisko odejścia z klubu. Jagiellonia chce jednak jeszcze powalczyć o swoją gwiazdę

Nie może więc dziwić, że urodzony w stolicy Angoli - Luandzie - gracz trafił na celownik licznych klubów. Jeśli mowa o krajowym podwórku, to ostatnio sporo mówiło się w tym kontekście o Widzewie Łódź, a w przypadku opcji zagranicznych wymieniano np. ateński Panathinaikos, Dynamo Kijów czy nawet egipskie Al-Ahly.

Na razie Pululu wciąż związany jest z "Jagą", ale decyzja co do jego przyszłości musi zapaść w najbliższych miesiącach - w czerwcu wygaśnie bowiem jego obecny kontrakt. Tymczasem w kwestii zawodnika nadeszły interesujące wieści.

Jak bowiem poinformował dziennikarz "Faktu" Adrian Janiuk "Żółto-Czerwoni" nie mają zamiaru się poddawać w sprawie prolongaty umowy z snajperem, nawet jeśli wydaje się, że ten jest już jedną nogą poza drużyną.

"W klubie czekają na właściwy moment na rozmowy z Pululu. Ważne jest to, żeby obie strony miały przestrzeń do spokojnej, rzeczowej dyskusji o przyszłości" - napisał Janiuk. Tymczasem podopiecznych trenera Adriana Siemieńca czeka naprawdę intensywny czas.

Wielkie wyzwania Jagiellonii. Przed Pululu i spółką m.in. rewanż z Fiorentiną

26 lutego Jagiellonia zmierzy się w rewanżu rundy play-off Ligi Konferencji z Fiorentiną ("I Viola" wygrali pierwszy mecz 3:0), a do tego walka o mistrzostwo Polski niebawem wejdzie w kluczową fazę.

Białostoczanie są obecnie liderami tabeli PKO BP Ekstraklasy z 37 punktami na koncie, natomiast między pierwszym a siódmym zespołem rozgrywek są jedynie cztery punkty różnicy. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że "Jaga" ma jeden mecz zaległy, współzawodnictwo będzie tu szalenie zacięte...

