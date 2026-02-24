Zwrot ws. gwiazdora Ekstraklasy, ważą się jego losy. Lider szuka okazji

Afimico Pululu zameldował się w Jagiellonii Białystok latem 2023 roku, przechodząc do ekstraklasowej ekipy wprost z niemieckiego Greuther Fürth. Wszelkie wątpliwości co do tego, jak napastnik odnajdzie się w nowych warunkach, rozpłynęły się niemal błyskawicznie.

Już w pierwszym sezonie w barwach "Dumy Podlasia" został on bowiem jednym z czołowych strzelców najwyższej polskiej ligi, a w kolejnej kampanii utrzymał dobrą dyspozycję i, co więcej, został też królem strzelców Ligi Konferencji mając osiem trafień na koncie.

Pululu blisko odejścia z klubu. Jagiellonia chce jednak jeszcze powalczyć o swoją gwiazdę

Nie może więc dziwić, że urodzony w stolicy Angoli - Luandzie - gracz trafił na celownik licznych klubów. Jeśli mowa o krajowym podwórku, to ostatnio sporo mówiło się w tym kontekście o Widzewie Łódź, a w przypadku opcji zagranicznych wymieniano np. ateński Panathinaikos, Dynamo Kijów czy nawet egipskie Al-Ahly.

Na razie Pululu wciąż związany jest z "Jagą", ale decyzja co do jego przyszłości musi zapaść w najbliższych miesiącach - w czerwcu wygaśnie bowiem jego obecny kontrakt. Tymczasem w kwestii zawodnika nadeszły interesujące wieści.

Jak bowiem poinformował dziennikarz "Faktu" Adrian Janiuk "Żółto-Czerwoni" nie mają zamiaru się poddawać w sprawie prolongaty umowy z snajperem, nawet jeśli wydaje się, że ten jest już jedną nogą poza drużyną.

"W klubie czekają na właściwy moment na rozmowy z Pululu. Ważne jest to, żeby obie strony miały przestrzeń do spokojnej, rzeczowej dyskusji o przyszłości" - napisał Janiuk. Tymczasem podopiecznych trenera Adriana Siemieńca czeka naprawdę intensywny czas.

Wielkie wyzwania Jagiellonii. Przed Pululu i spółką m.in. rewanż z Fiorentiną

26 lutego Jagiellonia zmierzy się w rewanżu rundy play-off Ligi Konferencji z Fiorentiną ("I Viola" wygrali pierwszy mecz 3:0), a do tego walka o mistrzostwo Polski niebawem wejdzie w kluczową fazę.

Białostoczanie są obecnie liderami tabeli PKO BP Ekstraklasy z 37 punktami na koncie, natomiast między pierwszym a siódmym zespołem rozgrywek są jedynie cztery punkty różnicy. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że "Jaga" ma jeden mecz zaległy, współzawodnictwo będzie tu szalenie zacięte...

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

