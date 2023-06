Przed sezonem Puszcza częściej typowana była wśród kandydatów do spadku niż awansu. Drużynie dawano szanse co najwyżej na środek tabeli, tymczasem podopieczni trenera Tomasza Tułacza sprawili sensację i po zwycięstwie z Termalicą awansowali do PKO Ekstraklasy.