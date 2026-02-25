Marek Papszun prawdopodobnie nie spodziewał się, że w Legii Warszawa czeka go już na starcie aż tyle problemów. Próżno szukać zawodników w formie, zespół znajduje się w strefie spadkowej, toczą go problemy finansowe, a do tego kadra jest wyjątkowo wąska i niezbalansowana.

Dopiero w swoim czwartym meczu w roli trenera "Wojskowych" udało mu się sięgnąć po zwycięstwo. Legia pokonała Wisłę Płock 2:1, ale mimo to po 22 kolejkach znajduje się w strefie spadkowej. A do rozwiązania pozostała jeszcze kwestia przyszłości kilku gwiazd.

Fala rozstań z Legią. Marek Papszun musi się z tym pogodzić

Niemałe poruszenie w środowisku wywołały doniesienia o transferze Steve'a Kapuadiego do Widzewa Łódź. Stoper ma kosztować aż 3 miliony euro, a jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, zapisze się w historii jako najdroższy transfer wewnątrz Ekstraklasy. Kibice wyczekują już jedynie potwierdzenia, gdyż we wtorek defensor miał przejść testy medyczne.

To nie jedyne rozstanie, do jakiego miało dojść z Legią jeszcze przed zamknięciem zimowego okienka transferowego. Tomasz Włodarczy z redakcji "Meczyki.pl" informował, że na wylocie znalazł się także Claude Goncalves.

Bunt gracza Legii. Nie ma zielonego światła na transfer

Portugalczyk nie liczył się w planach Marka Papszuna, a Legia osiągnięła porozumienie z Arką Gdynia w kwestii wypożyczenia pomocnika. Zielonego światła na przenosiny nie dał jednak sam zawodnik. Czyżbyśmy mieli do czynienia z buntem?

Gdynia może nie być zbyt atrakcyjnym kierunkiem dla 31-latka, zwłaszcza że Arka również walczy o utrzymanie. Z drugiej jednak strony odkąd szkoleniowcem stołecznej ekipy został Papszun, Goncalves nie znalazł się ani razu nawet w kadrze meczowej.

Okienko transferowe zamyka się w nocy z środy na czwartek. Legii pozostało już zatem niewiele czasu, aby przekonać Portugalczyka do odejścia, a tym samym pozbyć się niechcianego gracza.

