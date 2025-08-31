Zwrot akcji ws. polskiego talentu. Gigant ze Skandynawii wchodzi do gry, kłopoty Legii

Kacper Urbański po raz ostatni na murawie w trakcie meczu Serie A zameldował się w kwietniu, kiedy to w ramach starcia Monzy (do której był wówczas wypożyczony) z Napoli spędził na boisku siedem minut.

Od tego czasu, z tygodnia na tydzień, coraz częściej mówiło się o tym, że po swym powrocie do Bologny definitywnie zmieni już środowisko - a do walki o jego podpis na kontrakcie miała się ustawić kolejka chętnych.

W ostatnim czasie pojawiły się chociażby pogłoski o zainteresowaniu ze strony RCD Mallorca, a niedawno głośno zrobiło się też o tym, że 20-latek miał wpaść w orbitę zainteresowań Legii Warszawa. Teraz "Wojskowi" mogą najwyraźniej oswajać się z myślą o tym, że urósł im tu nowy konkurent.

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Kacper Urbański rozchwytywany. Legia będzie musiała powalczyć o gracza m.in. z FC Kopenhaga

Jak bowiem informuje Nicolo Schira, rozmowy z Bologną ws. Urbańskiego miała otworzyć też oficjalnie ekipa FC Kopenhaga, a więc najbardziej utytułowana drużyna w historii Danii, która nawet niedawno świętowała na własnym podwórku zdobycie podwójnej korony, dorzucając do ligowego mistrzostwa również krajowy puchar.

Rozwiń

Schira wskazał też, jaka kwota potencjalnie satysfakcjonowałaby "Rossoblu", jeśli mieli by się zdecydować na odsprzedanie Urbańskiego - i mowa tu o trzech milionach euro oraz 40 proc. od kolejnego transferu.

Istotnym faktem jest to, że w Danii - podobnie jak w wielu innych ligach europejskich - letnie okienko transferowe zostanie zamknięte 1 września. Wszelkie negocjacje muszą więc być prowadzone niezwykle sprawnie...

FC Kopenhaga niebawem zacznie grę w Lidze Mistrzów

FC Kopenhaga jest obecnie - po sześciu rozegranych kolejkach - liderem duńskiej ekstraklasy z dorobkiem 13 pkt na swoim koncie. "Lwy" dodatkowo niedawno wywalczyły sobie awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, pokonując w ostatnim dwumeczu kwalifikacji FC Basel. Klub z Parken jest więc tym atrakcyjniejszy dla takiego gracza jak Urbański.

Kacper Urbański FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Kacper Urbański Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP