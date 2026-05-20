Markowi Papszunowi udało się osiągnąć podstawowy cel, jaki postawiono mu w momencie objęcia posady trenera Legii Warszawa. Stołeczny klub w momencie zmiany szkoleniowca znajdował się w opłakanym położeniu. Początki nie były łatwe, bowiem Legia pomimo regularnego punktowania wciąż znajdowała się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej.

Ostatecznie widmo spadku zostało oddalone. Mało tego, wciąż istnieją matematyczne szanse na to, by "Wojskowi" w następnym sezonie zagrali w eliminacjach Ligi Konferencji. Do ziszczenia się takiego scenariusza potrzebne są zwycięstwo Legii z Motorem oraz wpadki wyżej notowanych Zagłębia Lubin i GKS-u Katowice. Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl prawdopodobieństwo takiego scenariusza ocenia na 15,5%.

Bez względu jednak na osiągnięty wynik w Legii latem dojdzie prawdopodobnie do poważnych zmian. Losy niektórych piłkarzy są już przesądzone, a w przypadku innych kibice wciąż nie mogą być pewni ostatecznego rozwiązania.

Juergen Elitim jedną nogą poza Legią Warszawa. Zwrot akcji ws. przedłużenia kontraktu

Legia oficjalnie ogłosiła już przedłużenie kontraktów z Rafałem Augustyniakiem oraz Bartoszem Kapustką. Na drugim biegunie znajdują się z kolei Patryk Kun oraz Kacper Tobiasz, którzy najprawdopodobniej już niebawem pożegnają się z Łazienkowską.

Ważnym dla kibiców tematem było pozostanie w klubie Juergena Elitima. Kontrakt Kolumbijczyka wygasa z końcem czerwca, a w jego kontekście bardzo intensywnie pracować miał m.in. Widzew Łódź. Pozytywną wiadomość dla sympatyków warszawskiego klubu przekazał dziennikarz "Meczyków" Tomasz Włodarczyk.

- To nie jest jeszcze dopięte na ostatni guzik, ale jest bliżej niż dalej przedłużenia współpracy z Jurgenem Elitimem. Jest spora szansa, że zostanie w klubie i jest taka intencja obu stron, żeby to zrobić - stwierdził Włodarczyk.

Zgoła odmienne wieści przekazał z kolei Piotr Koźmiński z portalu "goal.pl". Zgodnie z jego wersją wydarzeń na ten moment wszystko wskazuje na to, że sobotnia potyczka z Motorem będzie dla Elitima pożegnaniem z Legią Warszawa.

Co istotne, środkowy pomocnik nie pozostanie w Ekstraklasie, decydując się na kontynuowanie kariery w zagranicznym klubie. Według Tomasza Włodarczyka nowym klubem Elitima będzie Bursaspor. Turecki klub przedstawił korzystniejsze warunki finansowe, przez co Kolumbijczyk ostatecznie zdecydował się odrzucić ofertę ze strony warszawskiego klubu.

Juergen Elitim

Juergen Elitim świętujący 100. mecz dla Legii

Marek Papszun





