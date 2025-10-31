Zwrot akcji ws. Legii, to byłby nowy trener? Znane w Polsce nazwisko

Edwardowi Iordanescu i zarządowi Legii Warszawa było nie po drodze w zasadzie niemalże od początku pracy Rumuna w stolicy Polski. Z czasem wyniki "Wojskowych" stawały się coraz mniej satysfakcjonujące, aż w końcu nadszedł tu ostateczny "cios".

30 października "Legioniści" odpadli z Pucharu Polski po dogrywce meczu z Pogonią Szczecin, przegrywając koniec końców to spotkanie 1:2. Nazajutrz klub z Łazienkowskiej ogłosił oficjalnie, że Iordanescu stracił swoje stanowisko, co było więcej niż spodziewane.

Od razu wskazano, że jego obowiązki przejmie Inaki Astiz, natomiast jest to rozwiązanie tymczasowe - ekipa z Warszawy już szuka kolejnego szkoleniowca i giełda nazwisk robi się tu coraz ciekawsza.

Joao Henriques poprowadzi Legię Warszawa? Sensacyjne doniesienia ws. Portugalczyka

Wśród potencjalnych kandydatów zaczął przewijać się chociażby Nenad Bjelica, a teraz swoje trzy grosze w ramach spekulacji dorzucił też włoski dziennikarz Rudy Galetti. Wedle jego wiedzy "Wojskowi" zaczęli sondować możliwość zakontraktowania... Joao Henriquesa.

Jest to oczywiście o tyle ciekawe, że Portugalczyk został dopiero co zwolniony z Radomiaka Radom, gdzie zastąpił go jego rodak, Goncalo Feio, czyli do niedawna trener Legii. Wedle Galettiego agent Henriquesa otrzymał już pierwsze zapytania z Warszawy, natomiast 53-latek ma być też na celowniku AIK-u Sztokholm, więc Mioduski i spółka powinni tu być naprawdę konkretni.

Warto nadmienić jeszcze jedną rzecz - do niedawna wedle zasad PZPN dany trener nie mógł podczas jednej rundy rozgrywek prowadzić dwóch zespołów występujących na tym samym szczeblu - regulowała to uchwała nr XII/189 z 2014 roku (później nowelizowana), natomiast przepisy się zmieniły w maju 2025 r. wraz z wprowadzeniem Konwencji Trenerskiej PZPN - teraz jeden trener może poprowadzić podczas rundy maksymalnie do dwóch ekip z tego samego poziomu.

Polski klasyk na horyzoncie. Legia zagra niebawem z Widzewem

Legia Warszawa zajmuje obecnie 10. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, tracąc do liderów z Górnika Zabrze dokładnie 10 punktów. Swój kolejny mecz rozegra 2 listopada, mając wówczas za rywala (na wyjeździe) Widzew Łódź.

