W skrócie Letnie okienko transferowe w Legii Warszawa zapowiada się ciekawie, ponieważ wielu zawodników opuści klub, część z powodu decyzji Marka Papszuna, a inni z powodu wygasających kontraktów.

Wśród opuszczających klub miał być Juergen Elitim, którego umowa wygasa w czerwcu, ale klub intensywnie pracuje nad nowym kontraktem dla niego.

Pierwsze rozmowy na temat przedłużenia umowy z Elitimem są zaplanowane na przyszły tydzień, a konkurencyjne oferty pochodzą m.in. z MLS i Kolumbii.

Po 29. kolejkach Ekstraklasy Legia Warszawa znajduje się wciąż tuż nad strefą spadkową. Chociaż przybycie Marka Papszuna doprowadziło do znacznej poprawy wyników, sytuacja wciąż daleka jest od satysfakcjonującej. Wyraz swojego niezadowolenia w bieżącej kampanii wyraźnie dawali kibice.

Legia przejdzie rewolucję kadrową. Papszun ma swój plan

Papszun ma swoją wizję na kadrę Legii, którą chciałby móc realizować latem. Wiąże się z tym wiele transferów, lecz także liczne rozstania. Grono zawodników, którzy w najbliższym okienku transferowym mają opuścić szeregi stołecznego klubu, jest bardzo szerokie. Wśród nich nie brakuje gwiazd.

Zwrot akcji ws. gwiazdy Legii. Dostanie nowy kontrakt

Umowa Kolumbijczyka również wygasa w czerwcu, jednak jak wynika z ustaleń Piotra Koźmińskiego z redakcji Goal.pl, w jego sprawie doszło do zwrotu akcji. Działacze Legii mają intensywnie pracować nad ofertą nowego kontraktu.

Do tej pory pomocnik nie doszedł z klubem do ządnego porozumienia, choć niedługo ma się to zmienić. Wiadomość dotarła już z pewnością również do Marka Papszuna, dla którego jest to absolutnie kluczowy gracz środka pola. Zgodnie z obecną narracją, do pożegnania z gwiazdą jednak nie dojdzie.

Pierwsze rozmowy ws. przedłużenia umowy z Elitimem zaplanowano na przyszły tydzień. Legia Warszawa będzie miała jednak konkurencję, bo usługami 26-latka zainteresowanych jest wiele klubów na czele z zespołami z MLS i jego ojczyzny - Kolumbii.

Kiedy polski zespół zagra w Lidze Mistrzów? Brutalna diagnoza Tomasza Hajty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport