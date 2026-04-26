Zwrot akcji ws. gwiazdy Legii, Papszun dostał wiadomość. Kibice tylko na to czekali

Jakub Rzeźnicki

Letnie okienko transferowe w Legii zapowiada się niezwykle ciekawie. Na wylocie z klubu jest ogromna grupa zawodników. Część z nich skreślił Marek Papszun, części kończą się kontrakty, które nie zostaną przedłużone. W weekend z Warszawy napłynęły przełomowe wieści ws. jednej z największej gwiazd. Wynika z nich, że sprawy przybrały nieoczekiwany obrót.

  • Letnie okienko transferowe w Legii Warszawa zapowiada się ciekawie, ponieważ wielu zawodników opuści klub, część z powodu decyzji Marka Papszuna, a inni z powodu wygasających kontraktów.
  • Wśród opuszczających klub miał być Juergen Elitim, którego umowa wygasa w czerwcu, ale klub intensywnie pracuje nad nowym kontraktem dla niego.
  • Pierwsze rozmowy na temat przedłużenia umowy z Elitimem są zaplanowane na przyszły tydzień, a konkurencyjne oferty pochodzą m.in. z MLS i Kolumbii.
Po 29. kolejkach Ekstraklasy Legia Warszawa znajduje się wciąż tuż nad strefą spadkową. Chociaż przybycie Marka Papszuna doprowadziło do znacznej poprawy wyników, sytuacja wciąż daleka jest od satysfakcjonującej. Wyraz swojego niezadowolenia w bieżącej kampanii wyraźnie dawali kibice.

Legia przejdzie rewolucję kadrową. Papszun ma swój plan

Papszun ma swoją wizję na kadrę Legii, którą chciałby móc realizować latem. Wiąże się z tym wiele transferów, lecz także liczne rozstania. Grono zawodników, którzy w najbliższym okienku transferowym mają opuścić szeregi stołecznego klubu, jest bardzo szerokie. Wśród nich nie brakuje gwiazd.

Z Legią rozstać ma się m.in. Bartosz Kapustka, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. Na wylocie się też Kacper Tobiasz, czy Petar Stojanović. W tym gronie znajdował się też Juergen Elitim.

Zwrot akcji ws. gwiazdy Legii. Dostanie nowy kontrakt

Umowa Kolumbijczyka również wygasa w czerwcu, jednak jak wynika z ustaleń Piotra Koźmińskiego z redakcji Goal.pl, w jego sprawie doszło do zwrotu akcji. Działacze Legii mają intensywnie pracować nad ofertą nowego kontraktu.

Do tej pory pomocnik nie doszedł z klubem do ządnego porozumienia, choć niedługo ma się to zmienić. Wiadomość dotarła już z pewnością również do Marka Papszuna, dla którego jest to absolutnie kluczowy gracz środka pola. Zgodnie z obecną narracją, do pożegnania z gwiazdą jednak nie dojdzie.

Pierwsze rozmowy ws. przedłużenia umowy z Elitimem zaplanowano na przyszły tydzień. Legia Warszawa będzie miała jednak konkurencję, bo usługami 26-latka zainteresowanych jest wiele klubów na czele z zespołami z MLS i jego ojczyzny - Kolumbii.

