Znakomicie w ubiegłym sezonie na krajowym podwórku spisywał się Górnik Zabrze. Ekipa wywalczyła wicemistrzostwo Polski, dzięki czemu wystartowała w kwalifikacjach do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a także sięgnęła po triumf w Pucharze Polski. Co więcej, zespół niedawno postawił się tureckiemu Fenerbahce w 2. rundzie wspomnianych kwalifikacji (0:1). Dobrą postawę należało potwierdzić w sobotę także w premierowej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Rywalem okazał się tegoroczny beniaminek - Śląsk Wrocław. A ten w przedsezonowych sparingach smaku porażki nie zaznał... ani razu.

Z tego względu w Zabrzu zapowiadało się niezwykle ciekawe starcie. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W 7. minucie zbyt pewnie w swoim polu karnym poczuli się gospodarze. Fatalne podanie zaliczył Josema, co błyskawicznie wykorzystał Samiec-Talar. Ten podał piętą do wolnego Przemysława Banaszaka, a napastnik dokładnym strzałem pokonał Philippa Schulze. Było 1:0.

Po tym golu Górnik starał się powrócić do rywalizacji. Aktywny był nowy nabytek ekipy - Kacper Urbański. 21-latek poradził sobie ze skupionymi na nim rywalami w polu karnym tworząc sobie okazję do uderzenia. Mimo to strzał okazał się niecelny. Reprezentant Polski pokazał natomiast, że należy go dokładnie pilnować.

Nawałnica "Górników" trwała. Po zaledwie kilku chwilach z dystansu strzelał Ikia Dimi. Francuz jednak nieco przestrzelił. Należało wówczas docenić próbę. Śląsk natomiast skupiał się na szybkich atakach. Za każdym razem brakowało nieco dokładności i ostatniego podania.

Ostatnie minuty pierwszej połowy należały jednak do Górnika. Do przełomu mogło dojść po rzucie rożnym. Doskonałą wrzutkę na gola mógł zamienić Prekop. Strzał napastnika głową zatrzymał świetnie dysponowany Michał Szromnik. Do szatni z jednobramkowym prowadzeniem schodził Śląsk.

Górnik w końcu doprowadził do remisu. Potem taki strzał. Punkty rozdane

Druga część spotkania mogła rozpocząć się "z wysokiego c". Dryblingiem popisał się Maksym Chłań. Skrzydłowy wypracował sobie nieco miejsca przed polem karnym i zdecydował się na strzał. Piłka przeleciała niewiele obok słupka. Kolejne minuty takie owocne już nie były.

Gra toczyła się głównie w środku pola. Żadna z drużyn nie potrafiła na dobre przejąć inicjatywy i budować swoich ataków. Do konkretów doszło w 59. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony do piłki w polu karnym Śląska dopadł Erik Janza. Defensor oddał silny strzał po ziemi, jednakże kolejny raz na posterunku był Szromnik.

Po tej akcji przy piłce głównie utrzymywał się Górnik. W 65. minucie podanie w "szesnastkę" rywali chciał posłać Urbański. To zostało przecięte przez Yegora Matsenko w dość niefortunny sposób. Piłka po rykoszecie całkowicie zmieniła tor lotu i wpadła do bramki gości - 1:1.

Śląsk zdawał się nieco zmęczony. Sił starczyło na akcję w 73. minucie. Po podaniu Dembele na czystej pozycji znalazł się Michał Rosiak. Wahadłowy uderzył finezyjnie, lecz nad bramką. Bez dwóch zdań była to najgroźniejsza akcja gości w drugiej części spotkania.

Gospodarze szukali trafienia, które zapewni im trzy "oczka". Głową próbował m.in. Roberto Massimo. I w końcu próby przyniosły oczekiwany efekt. W 79. minucie po sprytnie rozegranym rzucie rożnym niepilnowany był Yvan Ikia Dimi. Francuz szukał szczęścia uderzeniem z pierwszej piłki. I dość nieoczekiwanie trafił do sieci. Wicemistrzowie Polski prowadzili 2:1.

Ostatnie minuty to szaleńcze ataki gości. Kapitalnie w doliczonym czasie gry zaprezentował się Philipp Schulze. Niemiecki golkiper uratował Górnika doskonałą interwencją po strzale z rzutu wolnego.

Ostatecznie Górnik Zabrze zwyciężył w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław 2:1.

Statystyki meczu Górnik Zabrze 2 - 1 Śląsk Wrocław Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 13 14 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 8 7 Strzały zablokowane 1 5 Ataki 94 62

Maksym Chłań z Górnika Zabrze Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Piotr Samiec-Talar MARCIN GOLBA / NURPHOTO AFP





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