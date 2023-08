Zwrot akcji w sprawie Glika. Ta oferta to wielkie zaskoczenie

O powrocie Kamila Glika do polskiej Ekstraklasy media spekulują od kilku dni. Jednak wciąż nie wiadomo, w jakim klubie zagra legenda reprezentacji Polski. Użytkownik platformy "X" o nazwie "Janekx89" poinformował, że stoper jest bardzo bliski podpisania kontraktu z jedną z ekip i... wcale nie chodzi o Widzew Łódź, jak przedstawiał to Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Doszło więc do zwrotu akcji i możliwe, że saga transferowa z udziałem Glika lada moment dobiegnie końca.