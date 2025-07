Zwrócił się z apelem do Nawrockiego. Wszystko na oczach kibiców. Kara była nieunikniona

Nie zamierzam odwoływać się od wyroku, ponieważ uznaję go za sukces pokojowego oporu i konieczności protestu w związku z kryzysem klimatycznym. Sąd uznał, że to zachowanie nie było czynem chuligańskim, dlatego orzekł niski wymiar kary. Otwartym pytaniem jest jednak to, dlaczego rzeczywistość polityczna, medialna, zmusza mnie do tego, że aby nagłośnić kryzys klimatyczny, musiałem wtargnąć na boisko. To przykra rzeczywistość, że jako organizacja jesteśmy zmuszani do podejmowania takiego ryzyka, jednak w imię tego, o co walczymy, dalej będziemy je podejmować