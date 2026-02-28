Został bohaterem, na jaw wyszły niespodziewane fakty. To może zaskoczyć

Kapitalnie w czwartkowy wieczór spisała się Jagiellonia Białystok. Ekipa Adriana Siemieńca odrobiła trzybramkową stratę i doprowadziła do dogrywki, po której ostatecznie odpadła z Ligi Konferencji. Absolutnym bohaterem meczu był Bartosz Mazurek, który strzelił hat-tricka. O tym, jakim zawodnikiem i człowiekiem jest 19-latek opowiedział Kamil Stanisławski, były trener pomocnika.

Niezwykle emocjonujący był czwartkowy wieczór w europejskich pucharach. Do walki o 1/8 finału Ligi Konferencji ruszyły Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji była ekipa Adriana Siemieńca, która w rewanżowym starciu z Fiorentiną musiała odrobić aż trzy bramki straty.

We Włoszech spisała się jednak kapitalnie i doprowadziła do dogrywki. Finalnie jednak przedstawiciel Serie A zdobył w dodatkowych 30 minutach dwa gole, co rozstrzygało losy dwumeczu (5:4).

Absolutnym bohaterem meczu został jednak Bartosz Mazurek. 19-latek w regulaminowym czasie gry zdobył aż trzy gole, co dało "Jadze" nadzieję na awans do następnej fazy LK. Swoim występem wzbudził swoją osobą ogromne zainteresowanie.

    O nim kilka słów już jakiś czas temu powiedział Kamil Stanisławski, były opiekun. Ten w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził, że ten mimo wieku jest niezwykle silny psychicznie.

    - Jak to w życiu sportowca, na pewno nadejdą trudniejsze chwile, ale jest silny psychicznie. Jego pozytywne myślenie i nastawienie do świata pomogą mu przetrwać takie momenty - mówił.

    Mazurek porównany do Pietuszewskiego. "Było widać"

    Co więcej, pomocnika zaczęto porównywać do Oskara Pietuszewskiego, czyli aktualnie zawodnika FC Porto. Zdaniem szkoleniowca historię piłkarzy są jednak zupełnie inne, bowiem po jednym z nich było od razu widać, że w pewnym momencie wystrzeli i pokaże swój talent.

      - Piłkarsko Oskar i Bartek to trochę inne historie. Po Oskarze było widać, że on w pewnym momencie wystrzeli. I tak się stało, gdy momentalnie przeskoczył drużynę rezerw. Bartek zawsze miał to coś, ale przechodził wszystkie szczeble spokojniej, tak schodek po schodku - uzupełnił.

      Jagiellonia Białystok najbliższy mecz rozegra w niedzielę 1 marca. Będzie to domowe starcie z Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.

