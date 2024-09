Znowu to zrobili, są w tym najlepsi w lidze. Wygrali w derbach Małopolski

Cracovia jest jedną z rewelacji początku sezonu. "Pasy" przystępowały do dziewiątej kolejki jako druga drużyna w tabeli PKO BP i zespól pozostanie co najmniej na tej pozycji. W sobotę podopieczni Dawida Kroczka pokonali, grając w roli gości na swoim stadionie przy Kałuży, Puszczę Niepołomicę 2-1, a jedno trafienie dla gości padło ze stałego fragmentu gry. W tym elemencie są najlepsi w lidze. Cracovia zgromadziła więc już 19 punktów, tyle co liderujący Lech Poznań, którego czeka jeszcze spotkanie w tej serii gier.