Znów głośno o Marciniaku. Tych słów po meczu już nie cofnie. Rozwścieczył ekspertów

Podczas meczu Korony Kielce z Górnikiem Zabrze Szymon Marciniak biegał po murawie z maleńką kamerą zamontowaną w okolicach klatki piersiowej. Dzięki temu widzowie transmisji mogli oglądać obraz z perspektywy sędziego, prosto z boiska. Można przypuszczać, że technologia Ref Cam to przyszłość piłki na całym świecie.

W pierwszej połowie polski arbiter podyktował dwa rzuty karne dla gospodarzy. Pierwszego z nich nie trafił Dawid Błanik (dziewiąta minuta), drugiego na bramkę tuż przed przerwą zamienił Martin Remacle. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 po tym, jak w czwartej minucie doliczonego czasu gry, rzutem na taśmę, wyrównującego gola dla Górnika strzelił Rafał Janicki.

Marek Magiera: Nie potrafię przesadnie cieszyć się z brązowego medalu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marciniak zaczął mówić karnych. Zasugerował coś, co uraziło ekspertów

Po ostatnim gwizdku Marciniak stanął przed kamerami i udzielił wywiadu. Najpierw wypowiedział się nt. wspomnianej technologii Ref Cam, której miał okazję używać również podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Następnie poruszył temat "jedenastek" dyktowanych dla Korony.

- Wchodzimy w świat PlayStation (...) W polu karnym, też dzięki komentatorom i ekspertom, co dotknięcie jest rzut karny, to będziemy mieli takie karne jak dzisiaj. Będzie PlayStation. Ale takie są oczekiwania. Slow motion pokazuje, co pokazuje i niestety potem wszyscy pokazują tylko jakieś jedno dotknięcie przeciwnika i zawodnicy się kładą. Największy dzisiaj piłkarz Kostas Sotiriou po dotknięciu w nogę leży półtorej minuty w polu karnym... Jeżeli chcemy taki futbol, to okej - powiedział arbiter.

Rozwiń

Słowa te wyraźne sugerują, że niekiedy to opinia publiczna wywiera presję na dyktowanie tzw. miękkich, nieoczywistych rzutów karnych. Wypowiedź Szymona Marciniaka odbiła się szerokim echem w studiu Canal+Sport, gdzie zasiadali eksperci.

- Mam wrażenie, że to sędziowie przyzwyczaili nas do tego, iż takie karne są gwizdane. Przecież na naszych antenach Adam Lyczmański powtarza - nie chcemy "miękkich" karnych - mówił Filip Surma. - Kompletnie nie zrozumiałem tego co, mówił Marciniak. Przecież to on odgwizdał te karne, a wypowiadał się, jakby był gościem na trybunach. Panie Szymonie, o co chodzi? - pytał Wojciech Jagoda.

Włosi ujawnili, dlaczego Marciniak nie został wybrany na sędziego finału Euro KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP

Szymon Marciniak Kacper Dąderewicz East News

Szymon Marciniak Jose Breton AFP