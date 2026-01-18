Znany klub przyszedł z ofertą. W Zabrzu… wyciągnęli karteczki. Górnik od kulis

W Górniku od dawna powtarzają jedno - jeśli nie z każdym można konkurować finansami, można przynajmniej próbować przekonywać innymi argumentami. Gdy Łukasz Milik, dyrektor sportowy, spotyka się z piłkarzem, który w teorii jest za drogi na Górnika, pokazuje mu, jak stabilnym projektem stał się Górnik, jak wygląda atmosfera meczu oraz to, gdzie klub chce być za jakiś czas. Czasem wspiera to wszystko Lukas Podolski, który osobiście angażuje się w przekonywanie. W przypadku sprowadzenia Lukasa Sadilka to wszystko zadziałało. Michal Gasparik mówi o tym transferze, jako o najtrudniejszym, odkąd tutaj jest. Sadilek to środkowy pomocnik, trzykrotny reprezentant Czech, przez ostatnie cztery lata istotny zawodnik Sparty Praga. W ubiegłym sezonie sześciokrotnie występował w meczach fazy ligowej Ligi Mistrzów, a gdy przestał się mieścić w planach Sparty na przyszłość, kibice setkami wypisywali podziękowania w internecie. To nie był kaliber piłkarza, którego naturalnym krokiem był transfer do Zabrza.

Jak Górnik sprowadza piłkarzy

Ale udało się go przekonać, mimo że zanim jeszcze formalnie związał się z Górnikiem, odezwały się kluby, które są aktualnymi mistrzami w swoich krajach. Sadilek okazał się fair - uznał, że skoro wcześniej podali sobie z Łukaszem Milikiem ręce i zgodził się na transfer, nie będzie robił z gęby cholewy, poniekąd doceniając fakt, że w ostatnim czasie dyrektor Górnika był u niego równie często, co we własnym domu. Na plus zadziałała też chęć samego zawodnika, który uznał, że będąc u progu ostatnich lat kariery, chce spróbować pograć poza Czechami.

Czasem na piłkarza trzeba poczekać. Zimą do Zabrza trafił Brandon Domingues, 25-letni ofensywny pomocnik. Francuz w poprzednim sezonie węgierskiej ekstraklasy wykręcił "chore" statystyki - grając w przeciętnym Debreczynie, strzelił 12 goli, dorzucił trzy asysty. Górnik próbował przechwycić go już latem, ale gdy do gry weszło Oviedo, beniaminek La Ligi, wiedział, że jest bez szans. Ktoś mógłby uznać, że stracono na tego piłkarza sporo czasu, jednak finalnie to nie była strata, lecz inwestycja. Przetarty szlak, zakończenie negocjacji w koleżeńskich okolicznościach zaprocentowało - gdy okazało się, że hiszpańska ekstraklasa przewyższa możliwości Dominguesa, Górnik ponownie odezwał się w jego sprawie. Dogadano się dość sprawnie w kwestii wypożyczenia, Francuz wiosną powalczy o mistrzostwo Polski.

- To okienko wyglądało tak, że na każdą pozycję czasami mieliśmy pod lupą po dwóch, po trzech, po czterech nawet zawodników. Równocześnie negocjowaliśmy, dlatego to cały dział sportu odwalił kawał dobrej roboty w tym okienku. Dużo poświęciliśmy wszyscy czasu, bo to nie tylko ja, ale cały zespół, z którym współpracuję. Każdy sporo jeździł, oglądał, spotykał się z ludźmi, analizował, przekazywał informacje, prezentował piłkarzy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie konkurować - mówi Interii Łukasz Milik.

Nowym napastnikiem Górnika został Borislaw Rupanow, 21-letni Bułgar, reprezentant swojej młodzieżówki. W notesach był od dawna, ale dopiero teraz nadarzyła się sposobność, by go sprowadzić. Jednocześnie Górnik miał aż cztery inne opcje, z których każda wydawała się bardzo realna do sfinalizowania.

Lukas Podolski niedawno powiedział, że przy możliwościach, które ma Górnik, w Zabrzu osiągają małe mistrzostwo świata.

Jak Górnik sprzedawał swoją gwiazdę

Ciekawie wyglądały także kulisy sprzedawania Ousmane Sowa. To piłkarz, który na Śląsk trafił ledwie rok temu - według Transfermarktu za 250 tys. euro. Miał słabe pół roku za kadencji Jana Urbana, ale pod Michalem Gasparikiem urósł na jednego z najlepszych skrzydłowych Ekstraklasy. Gasparik mówi Interii: - Codziennie pracowaliśmy z nim nad tym samym, indywidualnie. Dosłownie każdego dnia. Efekt był taki, że przed wykonaniem tej pracy i po niej, dostaliśmy zupełnie innego piłkarza.

Zimą zgłosiło się duńskie Broendby. Dział sportowy spotkał się w tej sprawie i dość szybko pojawił się wniosek: Sowa trudno będzie utrzymać. Raz, że piłkarz chce skorzystać z szansy, a Górnikowi zależy na tym, by w świat poszła informacja, że w Zabrzu nie blokuje się rozwoju piłkarzy. Dwa, że klub potrzebuje zastrzyków gotówki, by móc się samofinansować. Trzy, że za pozyskane pieniądze można będzie sprowadzić lepszych jakościowo piłkarzy na palące pozycje. Wcześniej była przygotowana na nie określona liczba nazwisk, jednak przede wszystkim "darmowych". Mając pieniądze za Sowa, można było kupować i dostać piłkarzy z jednej półki wyżej. Kwota zaproponowana przez Broendby budziła jednak wątpliwości, więc padł pomysł: napiszmy wszyscy na kartkach, ile powinniśmy oczekiwać za Francuza. Na wszystkich kartkach pojawiły się kwoty zbliżone do siebie, odbiegały może maksymalnie o 10 proc. Z Broendby podjęto negocjacje, których finał był znacznie bliżej tego, co chciał Górnik, a nie tego, co Duńczycy zaproponowali na początku. Ze względu na bieżącą działalność oraz stare długi narobione przez poprzednie władze, Górnik może reinwestować około 20-30 proc. z pieniędzy zarobionych na sprzedażach.

Sowa chciały też inne kluby, ale 25-latka przekonywał duński projekt i to, jak go w nim widzą. Z niektórych ofert wynikało, że Górnik mógłby ugrać trochę więcej. Milik: - Ale nie o to chodzi, żeby nie patrzeć w tym wszystkim na zawodnika. Poza tym czasem słyszę, że sprzedaliśmy Sowa zbyt tanio. Tylko, że my nie mamy wiedzy, czy Broendby nie negocjuje kogoś innego równolegle. My powiemy, że chcemy 4 mln euro, a już nie dostaniemy odpowiedzi, bo oni podpiszą kogoś za 2,5 mln.

Po 18 kolejkach Górnik Zabrze jest wiceliderem Ekstraklasy, mając ten sam dorobek, co prowadząca Wisła Płock. W klubie nikt głośno nie mówi o celach, aczkolwiek da się usłyszeć, że brak awansu do europejskich pucharów byłby rozczarowujący. Bo awans to kolejny argument, by się rozwijać. Górnik ma na siebie pomysł i - porównując styl działania wielu innych klubów miejskich - trudno na to patrzeć krzywym okiem.

Wkrótce w Interii opublikujemy duże wywiady z Łukaszem Milikiem i Michalem Gasparikiem.

