Jak dowiedziała się Interia, na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosi plan "odmrażania" stadionów. Według naszych ustaleń otwarcie nastąpi już za trzy tygodnie – 15 maja. To natomiast oznacza, że kibice piłki nożnej w Polsce obejrzą z trybun ostatnią, 30. kolejkę PKO BP Ekstraklasy!

Chociaż pandemia koronawirusa wciąż daje się wszystkim we znaki, to coraz więcej dziedzin życia wraca do normalności - przynajmniej częściowej. Na poluzowanie rządowych obostrzeń wpływa m.in. akcja szczepień, która w ostatnim czasie mocno przyspieszyła. Jak ustaliła Interia, na poprawie sytuacji skorzysta także piłka nożna.

Według naszych informacji na środowej konferencji prasowej (ta zaplanowana jest na godzinę 10.00) premier Mateusz Morawiecki ogłosi plan "odmrażania" stadionów!

Rząd przyspiesza "odmrożenie" stadionów

Przez ostatnie kilka dni w zaciszu gabinetów trwały dyskusje dotyczące ograniczenia obostrzeń. Te nie ominęły także sportu. Przez długi czas wydawało się, że stadiony zostaną otwarte 21 maja, a więc 5 dni po zakończeniu sezonu PKO BP Ekstraklasy. Przemawiały za tym dwa argumenty. Po pierwsze: pozwoliłoby to dokończyć sezon ligowy bez podejmowania ryzyka. Po drugie: dzięki takiej decyzji udałoby się wpuścić na trybuny kibiców podczas zaplanowanego na 26 maja finału Ligi Europy w Gdańsku.

Kluczowe decyzje zapadły jednak we wtorek. Przez cały dzień premier, Ministerstwo Zdrowia i Rada Medyczna analizowali sytuację. I po konsultacjach podęto decyzję, że - jak dowiedziała się Interia - stadiony mają zostać "odmrożone" już od 15 maja.



Taką informację ma przekazać w środę premier Mateusz Morawiecki. Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczać, że kibice dostaną szansę na obejrzenie z trybun wszystkich meczów ostatniej, 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy, która zaplanowana jest 16 maja.

Ilu kibiców wejdzie na trybuny? 25 procent

Co istotne, na trybuny zostanie wpuszczona liczba kibiców równa 25 procentom pojemności obiektu. Oznacza to, że na przykład na stadion poznańskiego Lecha dopuszczonych zostanie ponad 10 tys. kibiców, Legii Warszawa - 8 tys. fanów, a Jagiellonii Białystok - 5,5 tys. Natomiast na obiekt Stali Mielec wejdzie 1,7 tys. ludzi.



Z decyzji skorzystają również kluby Fortuna 1 Ligi, które 15 i 16 maja mają do rozegrania 30. kolejkę (poza meczem Arka Gdynia - Resovia), a także m.in. 2 Ligi.

Sebastian Staszewski, Interia