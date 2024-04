Wyjątkowe obrazki przed meczem PKO BP Ekstraklasy. Szymon Marciniak w otoczeniu fanów

Takie obrazki to niezwykła rzadkość. Na porządku dziennym jest rozdawanie autografów przez piłkarzy, ale trudno sobie przypomnieć, aby kibice chcieli autograf od sędziego, przynajmniej jeśli chodzi o polskich arbitrów. To dowodzi, jak dużym uznaniem wśród fanów cieszy się 43-letni arbiter z Płocka.

Marciniak znów może być polską gwiazdą turnieju. Euro 2024 tuż, tuż

Nasz sędzia zapewne będzie miał okazję, by znów pokazać swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Marciniak był niezwykle chwalony za swoją pracę podczas mundialu w Katarze, a także za poprowadzony finał Ligi Mistrzów. Jako że jest jednym z najlepszych sędziów świata, to z pewnością UEFA oddeleguje go do prowadzenia zawodów trakcie Euro 2024, gdzie ponownie będzie miał okazję, by potwierdzić swoje umiejętności.