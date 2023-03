Zmiana w Ekstraklasie! Klub szuka czwartego trenera w sezonie

Lechia Gdańsk zwolniła Marcina Kaczmarka

Co teraz? Kto podejmie próbę ratowania ligowego bytu Lechii Gdańsk, której do bezpiecznej strefy brakuje tylko i aż trzech punktów? Pisaliśmy o serbsko-brytyjskim trenerze Nestorze El Maestro, który był w Gdańsku rozmawiać z władzami klubu, jednak strony nie porozumiały się co do długości kontraktu w dość tajemniczych okolicznościach.