Były reprezentant Polski wiosną świętował z prowadzoną przez siebie drużyną awans do Ekstraklasy. Tyle, że stało się tak głównie dzięki świetnym wynikom jesienią rok temu, bo w rundzie wiosennej jedenastce z Niecieczy nie szło już tak dobrze. W grach rewanżowych drużyna prowadzona przez Lewandowskiego w 17 spotkaniach zdobyła ledwie 23 punkty, tylko pięć spotkań wygrywając i aż osiem remisując. Dało to ledwie 11 pozycję pod względem zdobytych punktów uwzględniając tylko mecze z wiosny 2021. Ostatecznie dzięki punktom zdobytym w pierwszej części sezonu udało się awansować.

Reklama

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zamyka tabelę

W Ekstraklasie zasobnemu przecież w pieniądze klubowi nie idzie tak, jak chcieliby tego właściciele. W lidze w pierwszych ośmiu kolejkach wygrać się jeszcze nie udało. W piątek Bruk-Bet uległ na wyjeździe Zagłębiu Lubin 1-2. Do przedostatniego w tabeli Górnika Łęczna zespół z Małopolski traci dwa punkty, do trzeciej od końca Warty Poznań już cztery.

Nic dziwnego, że pozycja trenera Lewandowskiego nie jest mocna. W 23 ligowych grach w tym roku nie wygrał za wiele. Już wiosną mówiło się, że może dojść do zmiany trenera. Ani wtedy, ani latem drastyczne ruchy nie nastąpiły. Jak będzie teraz?

Mówi się, że jednym z mocnych kandydatów do objęcia funkcji szkoleniowca beniaminka jest Dariusz Dudek. Prowadzona przez niego Sandecja Nowy Sącz, jak wiosną, jest rewelacją na pierwszoligowych boiskach. Po ośmiu kolejkach drużyna z Nowego Sącz jest póki co na 3 miejscu z 16 punktami na koncie. W sobotę jedenastka trenera Dudka pokonała Koronę na jej terenie 1-0. Była to pierwsza porażka kielczan w bieżących rozgrywkach. Ten świetny bilans Sandecji jest o tyle godny podkreślenia, że został wywalczony w meczach na terenie rywala. Z powodu powstającego w Nowym Sączy stadionu zespół wszystkie ligowe spotkania gra póki co na wyjazdach.

Dariusz Dudek następcą Mariusza Lewandowskiego?

Co do Dariusz Dudka, to już kilka miesięcy temu, a konkretnie wiosną, kiedy prowadzona przez niego drużyna wygrywała mecz za meczem mówiło się, że może trafić do Ekstraklasy. Na spekulacjach się wtedy skończyło (w grę wchodziła praca w Wiśle Płock). Teraz temat pracy w Ekstraklasie znowu wraca. Jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia w słabo spisującym się beniaminku z Niecieczy Mariusza Lewandowskiego. Jak będzie faktycznie pokaże najbliższy czas. Póki co Dudek w Sandecji może pochwalić się rewelacyjnym bilansem. Od czasu jak objął jedenastkę z Sądecczyzny w listopadzie ubiegłego roku, to ta na 31 meczów wygrała aż 16 razy, 6 zremisowała i ledwie pięć razy przegrała.

Dudek ma już na swoim koncie ekstraklasowe doświadczenie. W 2018 roku do najwyższej klasy awansował przecież z Zagłębiem Sosnowiec, prowadząc potem drużynę w jedenastu ligowych meczach. Na stanowisku trenera zastąpił go Litwin Valdas Ivanauskas, który spadł z sosnowiczanami do I ligi.

zich