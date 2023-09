Zmarnowany rzut karny nie przeszkodził. To Cracovia przerwała fatalną passę

Cracovia pod udanym starcie sezonu i zdobyciu 10 punktów w czterech meczach, wpadła w dołek. Z kolejnych pięciu spotkań nie wygrała ani jednego, a tydzień temu u siebie została rozbita przez Pogoń Szczecin aż 1:5. Także sobotni rywal nie może pochwalić się dobrą passą. W tym miesiącu ŁKS trzy razy przegrał i raz zremisował. Także obu drużynom bardzo zależało, by zacząć punktować. Mały pocieszeniem było to, że w tygodniu w Pucharze Polski Cracovia i ŁKS, nie bez problemów, pokonały zespoły z niższych lig (odpowiednio pierwszoligowy Górnik Łęczna i drugoligowy KKS Kalisz).

Pierwsze minuty należały do gości. Groźne strzały oddali Michał Rakoczy i Takuto Oshima , ale bramki nie było. Cracovia była bardziej aktywna i dynamiczna. Łodzianie szybko odpowiedzieli szybką akcją, ale w kluczowym momencie już w polu karnym pogubił się Kay Tejan.

Rzut karny zmarnowany, ale dwie bramki do przerwy strzelone

Po chwili dośrodkowanie Cornela Rapa, do piłki skoczyli Kacper Śmiglewski i Aleksander Bobek . Bramkarz ŁKS był jednak spóźniony i sfaulował napastnika Cracovii . Sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Rakoczy, uderzył na siłę , piłka otarła się o poprzeczkę i skończyło się na aucie bramkowym.

Krakowianie zmarnowała wymarzoną okazję, ale za moment wykorzystali trudniejszą sytuację. Po rzucie rożnym głową strzelił Virgil Ghita, Bobek nie sięgnął piłki i prowadzili 1:0. ŁKS nie potrafił szybko zareagować, to wciąż rywale byli groźniejsi. Po akcji Patryka Makucha znów niecelnie uderzył Rakoczy. W 21. minucie uśmiechnęło się do nich szczęście, które jeśli wierzyć powiedzeniu, sprzyja lepszym. Zza pola karnego uderzył Jani Atanasov, piłka odbiła się od obrońcy, zmieniła lot i mimo rozpaczliwej interwencji Bobka wpadła do siatki.