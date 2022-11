Zmarnowany karny i nieuznany gol. Legia coraz dalej od lidera

Po wczorajszej wygranej Raków Częstochowa miał już 10 punktów przewagi nad wiceliderem tabeli, Legią Warszawa. Piłkarze ze stolicy musieli ze Śląskiem we Wrocławiu wygrać, by utrzymać kontakt choćby wzrokowy z uciekającym liderem. Trzeba przyznać, że zawodnicy Legii od razu zabrali się ostro do roboty. Od początku działo się sporo, ale zawodnicy trenera Kosty Runjaicia ostatecznie nie zdołali trafić do siatki Śląska, mecz zakończył się wynikiem 0-0.