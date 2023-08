Zmarnowana szansa, już czuli się liderem Ekstraklasy. Lechowi nie zaszkodziła czerwona kartka

Lech nie chce powtarzać błędów z poprzedniego roku, gdy latem stracił wiele punktów i później nie włączył się już do walki o mistrzostwo Polski . Jego trener John van den Brom też nauczył się na tyle dobrze rotować składem, że poznaniacy są w stanie w dobrym stylu łączyć grę co trzy albo cztery dni. Dlatego w czwartek w Kownie grali głównie rezerwowi , a dziś szansę od pierwszej minuty dostał wyjściowy garnitur.

19-latek z Zagłębia bez respektu dla Lecha. Odważna decyzja trenera Fornalika

Trener Zagłębia Waldemar Fornalik z dużym bólem głowy przebrnął przez kampanię wiosenną, ale ostatecznie zdołał utrzymać zespół w elicie. Teraz jego zespół spisuje się lepiej, doświadczony szkoleniowiec też potrafi podejmować trochę ryzykowne decyzje. Jak choćby z postawieniem w bramce na 19-letniego Szymona Weiraucha , a nie na doświadczonego Jasmina Buricia . Jeden z nich musiał zastąpić kontuzjowanego Sokratisa Dioudisa , Fornalik postawił na nastolatka, który przed tym sezonem doświadczenie zbierał co najwyżej w rezerwach "Miedziowych".

Filip Bednarek pod ostrzałem. Dwie świetne interwencje, a później poważny błąd

A lubinianie pierwszą połowę wygrali właśnie 1:0, po golu Dawida Kurminowskiego . W 41. minucie z blisko 25 metrów niemal w sam środek bramki uderzył Tomasz Makowski . Filip Bednarek , jeśli nawet nie chciał łapać piłki, a ją zbijać, to powinien to uczynić w bok, a nie przed siebie. Z okazji skorzystał Kurminowski, idealnie "odkleił" się od środkowych obrońców.

Zagłębie wykorzystywało szybkość swoich graczy, Lech dał się zaskoczyć

Lech tak wielu okazji nie miał, choć ten mecz falował - momentami delikatną przewagę mieli gospodarze, momentami zaś goście. To jednak Zagłębie lepiej potrafiło przechodzić z obrony do ataku , często korzystało z szybkości swoich wahadłowych. A Lech w defensywie miał problemy: Milić i Blažič z szybkimi rywalami mieli problemy, podobnie jak i Szwed Elias Andersson .

Czerwona kartka dla pomocnika Lecha. W zespole z Poznania narastała frustracja

Zaskakujące wyrównanie. Co zrobili obrońcy i bramkarz Zagłębia?

Lech wywalczył jednak rzut rożny, dośrodkował Pereira, a błędy kolejno popełniali: Ławniczak, Weinrauf i Damian Dąbrowski. Skorzystał zamykający akcję Blažič - głową posłał piłkę do siatki .

Zagłębie kompletnie straciło pomysł na to spotkanie, w 89. minucie znów mogło stracić bramkę, ale tym razem 19-letni Weinrauf świetnie obronił strzał głową Blažicia. W doliczonym czasie po drugiej stronie boiska mógł z kolei trafić Arkadiusz Woźniak, ale przy swoim uderzeniu głową nie był wystarczająco precyzyjny. To była piłka meczowa, która mogła dać Zagłębiu pozycję lidera Ekstraklasy. A tak to wciąż prowadzi Lech.