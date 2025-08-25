Zmarł były piłkarz Górnika Zabrze. Klub potwierdził smutną informację

W poniedziałek Górnik Zabrze przekazał smutne wieści o śmierci jednego ze swoich byłych piłkarzy. Józef Kurzeja zmarł 25 sierpnia w wieku 77 lat. Barwy klubu z Zabrza reprezentował przez pięć sezonów, rozgrywając w tym czasie 161 oficjalnych spotkań i strzelając osiem bramek. Wraz z Górnikiem Kurzeja sięgnął po dwa medale mistrzostw Polski. Zabrzanie w sezonie 1973/74 sięgnęli po wicemistrzostwo kraju, a trzy lata później po brązowe medale.

Kurzeja będąc piłkarzem Górnika zagrał również w rozgrywkach Pucharu UEFA. W 1974 roku polski klub okazał się gorszy od Partizana Belgrad. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 2:2, lecz rewanż w Jugosławii przyniósł zdecydowaną porażkę 0:3. Znacznie lepiej Górnikowi powiodło się trzy lata później. Zwycięstwo 5:3 z fińskim Haka FC zagwarantowało awans do kolejnej rundy. Tam po wyrównanym dwumeczu lepsza okazała się angielska Aston Villa.

Kurzeja podczas swojej kariery piłkarskiej reprezentował również barwy m.in. Odry Opole, Olimpii Poznań, Śląska Wrocław oraz austriackich klubów z niższych klas rozgrywkowych. Na początku swojej kariery załapał się do juniorskiej reprezentacji Polski, w której miał okazję grać m.in. z Kazimierzem Deyną i Lesławem Ćmikiewiczem.

Świetny pomocnik, który grał w Górniku w latach 1973-78, ale przede wszystkim bardzo dobry i serdeczny człowiek. Spoczywaj w pokoju.

Niewielu jednak pamięta o innej pasji, której Kurzeja poświęcał bardzo dużo czasu jeszcze podczas trwającej kariery piłkarskiej. Historię postanowiła przybliżyć oficjalna witryna Górnika Zabrze.

Wszystko zaczęło się jeszcze w czasach gry w opolskiej Odrze. Kurzeja postanowił wówczas rozpocząć studia pedagogiczne w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Po transferze i przeprowadzce do Poznania zarzucił ten kierunek i postawił na medycynę, którą finalnie skończył Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Strona Górnika przywołała określenie, którym w przeszłości wielokrotnie określano Kurzeję - "Najlepszy lekarz wśród piłkarzy, a zarazem najlepszy piłkarz wśród lekarzy".

Po wyjeździe z kraju rozwijał swoją karierę lekarską. W Niemczech ukończył specjalizację radioonkologiczną. Nie zapomniał jednak o swoich korzeniach i w Austrii dorobił się uprawnień trenerskich. W kolejnych latach życia Kurzeja pracował w Klinice Radioonkologicznej w Hagen, gdzie w pewnym momencie pełnił funkcję ordynatora.

