Na taki scenariusz nie był przygotowany prawdopodobnie żaden kibic z kraju nad Wisłą. 29 lipca, w ramach eliminacji do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, Lech Poznań rozgrywał rewanżowe spotkanie z duńskim zespołem Aarhus GF. Pierwsze starcie tych ekip zakończyło się wynikiem 4:1 dla "Kolejorza". Sprawa awansu do dalszej fazy kwalifikacji wydawała się więc jedynie formalnością.

Dodatkowo, wspomniany rewanż rozgrywany był na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Kibice, zgromadzeni tego dnia w murach obiektu, stali się jednak świadkami absolutnie bezprecedensowego wydarzenia. W ciągu 90 minut Lech... stracił całą wypracowaną zaliczkę. W dogrywce Filip Jagiełło zdobył co prawda bramkę, lecz szybko trafieniem odwetowym odpowiedział jeden z piłkarzy Aarhus GF. To poskutkowało koniecznością rozegrania konkursu rzutów karnych, który stał się jednocześnie gwoździem do trumny Lecha Poznań. Mistrzowie Polski zakończyli tego dnia marzenia o udziale w fazie zasadniczej najważniejszych europejskich rozgrywek.

Poważne konsekwencje dla gwiazdy Lecha. To może wpłynąć na jego przyszłość

Okazuje się, że na miano "podwójnego przegranego" zasłużył jeden z gwiazdorów Poznańskiej ekipy. Antoni Kozubal, bo o nim mowa, rozegrał pełne 120 minut tego kompromitującego pojedynku. Nie popisał się jednak niczym nadzwyczajnym, a dodatkowo zmarnował rzut karny podczas decydującej serii "jedenastek".

Po meczu dowiedzieliśmy się, że na 21-latku ciążyła dodatkowa presja. W rozmowie na "Kanale Sportowym" polski ekspert Grzegorz Mielcarski spekulował, iż wspomniany zawodnik mógł znajdować się tego dnia pod obserwacją skauta pewnej niemieckiej drużyny.

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- Lech stracił dziś coś więcej. Stracił zainteresowanie. Takie mecze to jest okno wystawowe. Jeśli na spotkanie z Aarhus przyjechali wysłannicy z Augsburga, żeby oglądać Kozubala, to do notesu trafili wyłącznie wyróżniający się gracze z duńskiej ekipy. Skaut przyjechał, popatrzył i powiedział, przepraszam, że tak się wyrażę, "zgrane karty". Lech przegrał dziś coś więcej niż tylko mecz - mówił Mielcarski.

Tego typu spotkanie to z pewnością plama na honorze każdego zawodnika obecnego mistrza Polski. Niestety, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że w obliczu tak wyraźnego blamażu ewentualny wysłannik Augsburga może skutecznie zniechęcić swoich pracodawców do wykazywania wzmożonego zainteresowania 21-letnim zawodnikiem "Kolejorza".

Lech Poznań odpadł z Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów Jakub Kaczmarczyk PAP

Mateusz Lis (z lewej) w opałach w polu karnym Lecha Jakub Kaczmarczyk PAP

Piłkarze Lecha, wśród nich Antoni Kozubal /NEWSPIX.PL Newspix.pl





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