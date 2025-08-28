Pomimo tego, że Legia Warszawa wciąż potrzebuje wzmocnień, to ekipa z Łazienkowskiej obecnie pozbywa się kluczowych piłkarzy swojego składu. Już od dawna mówiło się, że Jan Ziółkowski jest jedną nogą poza klubem i realizowane jest jego odejście do AS Romy, która wyłożyła za młodego Polaka 6,5 mln euro.

Kolejnym, który już pożegnał się z kibicami jest Ryoya Morishita. Japończyk zamienił Legię na angielskie Blackburn Rovers za nieco ponad 2 mln euro. Legia zmuszona jest więc wzmocnić swój skład, tym bardziej że, konkurencja nie śpi i ligowi rywale ściągają kolejnych ważnych graczy.

Transferowa bomba Legii. Ziółkowski odchodzi, a tu głośno o przyjściu reprezentanta Polski

Jak wynika z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka, "Wojskowi" nie zamierzają być gorsi i w miejsce Ziółkowskiego, przy Łazienkowskiej ma pojawić się Kamil Piątkowski, który w 2021 roku opuścił Polskę, przenosząc się z Rakowa do Red Bull Salzburg za 6 mln euro.

Co więcej, Piątkowski - mając jeszcze rok umowy z austriackim klubem - zdaje sobie sprawę z tego, że w Salzburgu nie wiążą z nim przyszłości i jego odejście jest kwestią czasu. Polak miał znaleźć się także na radarze Udinese i Getafe, jednak zdaniem Włodarczyka, miał postawić na sensacyjny powrót do Polski i przenosiny do Legii.

Informacje przekazane przez Włodarczyka sugerują, że już w piątek ma on pojawić się w Warszawie, a transfer ten jest bardzo blisko finalizacji.

Kariera Piątkowskiego w Austrii nie potoczyła się po myśli obrońcy. 25-latek był wypożyczany do KAA Gent i Granady, a ostatnie miesiące spędził w tureckim klubie Kasimpasa.

W reprezentacji Polski Piątkowski zadebiutował w marcu 2021 roku i od tego momentu rozegrał 8 meczów w kadrze narodowej, strzelając jedną bramkę - w Lidze Narodów podczas rywalizacji ze Szkotami. Obecnie jego wartość rynkowa wyceniana jest na 4,5 mln euro.

