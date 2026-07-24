Zimny prysznic dla Wieczystej przed debiutem w Ekstraklasie. Tak ich nazwano

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Były wiceprezes PZPN Marek Koźmiński dosadnie nazywa Wieczystą Kraków "sztucznym tworem, który nie do końca pasuje do Ekstraklasy", tym samym fundując drużynie zimny prysznic tuż przed pierwszym meczem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jednocześnie - jakby "na osłodę" - dodaje coś jeszcze i przyrównuje klub Wojciecha Kwietnia do Wisły Kraków oraz Cracovii. Ma jeden wniosek.

Wieczysta Kraków, której właścicielem jest Wojciech Kwiecień, zadebiutuje w Ekstraklasie
Wieczysta Kraków, której właścicielem jest Wojciech Kwiecień, zadebiutuje w EkstraklasieWIKTOR FARYNA/400MM.PL/Marta Badowska/PressFocusNewspix.pl

"To trochę sztuczny twór, który nie do końca pasuje do Ekstraklasy. Nie dlatego, że brakuje mu jakości sportowej. Po prostu Ekstraklasa to dziś duże miasta, duże kluby, piękne stadiony i bardzo poukładany produkt" - tak o beniaminku z Krakowa mówi Marek Koźmiński w rozmowie z Faktem.

Wieczysta ze swoimi problemami i przywarami trochę do tego nie pasuje
- precyzuje.

Nie ukrywa, że jest ciekawy, jak drużyna będzie radziła sobie, grając poza własnym stadionem. Zbyt daleko się nie wyprowadza, bo na obiekt Wisły przy Reymonta, lecz zagadką pozostaje, w jakim stopniu będzie w stanie zapełnić trybuny.

"Sportowo jest dziś prawdopodobnie najlepszą drużyną w Krakowie. Jeśli mówimy tylko o potencjale sportowym przed startem sezonu, to właśnie tak uważam" - dorzuca Koźmiński "na osłodę".

Wieczysta wysyła jasny sygnał innym drużynom Ekstraklasy

Zdaniem Koźmińskiego krakowska Wieczysta to nie tylko "sztuczny", ale i "ciekawy twór", jeśli chodzi o finanse. "Wykonano kilka ruchów nastawionych na 'tu i teraz'. To są ruchy przemyślane, bo Wieczysta nie buduje drużyny na pięć lat do przodu, tylko na ten sezon" - ocenia.

Przykład? Transfer Antonia Milicia z Lecha Poznań. Ma on być sygnałem, że Wieczysta w sezonie 2026/2027 może naprawdę namieszać w Ekstraklasie i liczyć się w walce o wysokie cele. "Nie mówię o walce o mistrzostwo Polski, ale na pewno będą groźni" - mówi Koźmiński.

Pierwszy test przypada na piątek 24 lipca. Na godzinę 18.00 przewidziano bowiem mecz z Radomiakiem Radom. Będzie to jednocześnie piłkarski debiut Wieczystej w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny, Hansi Flick
La Liga

Barcelona ogłasza ws. Szczęsnego. Flick zareagował błyskawicznie

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. "Potrzebuje jeszcze wzmocnień"

W nowym sezonie w Ekstraklasie występować będą aż trzy krakowskie kluby: Cracovia, Wieczysta oraz Wisła. Każdy przystępuje do rozgrywek w innym charakterze. "Pasy" są obecne w lidze od lat, Wieczysta debiutuje, a "Biała Gwiazda" powraca po czterech latach gry na zapleczu.

"Jestem z Krakowa, więc na pewno czekam na Wisłę. Wraca do Ekstraklasy po tylu latach i jestem ciekawy, jak pierwszoligowy skład poradzi sobie na tym poziomie. Uważam, że Wisła potrzebuje jeszcze wzmocnień" - komentuje Marek Koźmiński.

Pierwszy mecz Wisła rozegra w niedzielę 26 lipca o godzinie 20.15. Jej przeciwnikiem będzie GKS Katowice.

Zobacz również:

Tyson Fury, Władimir Kliczko
Boks

Fury nagle uderza w Kliczkę. Brutalny komunikat ws. ukraińskiego mistrza

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


Ocenili hit Ekstraklasy. "Widowisko". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja