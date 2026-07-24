Zimny prysznic dla Wieczystej przed debiutem w Ekstraklasie. Tak ich nazwano

"To trochę sztuczny twór, który nie do końca pasuje do Ekstraklasy. Nie dlatego, że brakuje mu jakości sportowej. Po prostu Ekstraklasa to dziś duże miasta, duże kluby, piękne stadiony i bardzo poukładany produkt" - tak o beniaminku z Krakowa mówi Marek Koźmiński w rozmowie z Faktem.

Wieczysta ze swoimi problemami i przywarami trochę do tego nie pasuje

Nie ukrywa, że jest ciekawy, jak drużyna będzie radziła sobie, grając poza własnym stadionem. Zbyt daleko się nie wyprowadza, bo na obiekt Wisły przy Reymonta, lecz zagadką pozostaje, w jakim stopniu będzie w stanie zapełnić trybuny.

"Sportowo jest dziś prawdopodobnie najlepszą drużyną w Krakowie. Jeśli mówimy tylko o potencjale sportowym przed startem sezonu, to właśnie tak uważam" - dorzuca Koźmiński "na osłodę".

Wieczysta wysyła jasny sygnał innym drużynom Ekstraklasy

Zdaniem Koźmińskiego krakowska Wieczysta to nie tylko "sztuczny", ale i "ciekawy twór", jeśli chodzi o finanse. "Wykonano kilka ruchów nastawionych na 'tu i teraz'. To są ruchy przemyślane, bo Wieczysta nie buduje drużyny na pięć lat do przodu, tylko na ten sezon" - ocenia.

Przykład? Transfer Antonia Milicia z Lecha Poznań. Ma on być sygnałem, że Wieczysta w sezonie 2026/2027 może naprawdę namieszać w Ekstraklasie i liczyć się w walce o wysokie cele. "Nie mówię o walce o mistrzostwo Polski, ale na pewno będą groźni" - mówi Koźmiński.

Pierwszy test przypada na piątek 24 lipca. Na godzinę 18.00 przewidziano bowiem mecz z Radomiakiem Radom. Będzie to jednocześnie piłkarski debiut Wieczystej w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. "Potrzebuje jeszcze wzmocnień"

W nowym sezonie w Ekstraklasie występować będą aż trzy krakowskie kluby: Cracovia, Wieczysta oraz Wisła. Każdy przystępuje do rozgrywek w innym charakterze. "Pasy" są obecne w lidze od lat, Wieczysta debiutuje, a "Biała Gwiazda" powraca po czterech latach gry na zapleczu.

"Jestem z Krakowa, więc na pewno czekam na Wisłę. Wraca do Ekstraklasy po tylu latach i jestem ciekawy, jak pierwszoligowy skład poradzi sobie na tym poziomie. Uważam, że Wisła potrzebuje jeszcze wzmocnień" - komentuje Marek Koźmiński.

Pierwszy mecz Wisła rozegra w niedzielę 26 lipca o godzinie 20.15. Jej przeciwnikiem będzie GKS Katowice.





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