Zimny prysznic dla Lechii Gdańsk. Porażka spowodowała spadek w tabeli

Goście zaczęli mecz z wysokiego "C", poprzeczkę obił Jani Atanasov, gospodarze musieli szybko zatamować "krwotok", ale bardzo wiedzieli jak. Musiało się to skończyć golem dla przyjezdnych, którzy skorzystali ze swojej wielkiej broni, czyli stałych fragmentów gry. Do siatki trafił Piotr Mroziński. - To zespół, który gra inny styl futbolu i musimy ich szanować oraz ich filozofię. Szanujemy ich DNA i to, że są efektywny i musimy znaleźć rozwiązania. Odkąd jestem tutaj, nie graliśmy z takim zespołem. Jest duża różnica, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Myślę, że rozwijamy ten aspekt, mamy zespół młodych zawodników. Musimy zbierać drugą, trzecią piłkę - przestrzegał przed spotkaniem trener Carver. Miał rację.