Zima zaskoczyła ligowców. Więcej śniegu niż składnych akcji i goli

Erik Janża dośrodkował z rzutu wolnego, wydawało się Mrozek powinien złapać piłkę z łatwością, ale ta była śliska i wypadła mu z rąk. Do futbolówki dopadł Lukas Podolski , wreszcie spadła ona pod nogi Anthony'ego van den Hurka , który w debiucie skierował piłkę do siatki. Reprezentant Curacao ledwie kwadrans wcześniej pojawił się na placu gry. To był pierwszy i ostatni celny strzał gości w tymm meczu.

Zaraz do siatki piłkę pięknym strzałem z dystansu skierował Fabian Hiszpański ze Stali Mielec, ale interweniował VAR - okazało się, że wcześniej Mikołaj Lebedyński faulował Janżę. W 90. minucie Bielica piękną paradą obronił strzał Macieja Domańskiego z rzutu wolnego. W doliczoczym czasie do siatki trafił nad den Hurk, ale był na wyraźnym spalony. Obok zawodnika z Curacao, dobrze do drużyny z Zabrza wprowadził się Damian Rasak, pozyskany z Wisły Płock, który z marszu wskoczył do podstawowego składu.