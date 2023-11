Zepsute urodziny "Żylety". Legia trafiła Wartę dwa razy, ale to za mało

Trudno w to uwierzyć, ale Legia nie wygrała domowego meczu przy Łazienkowskiej od ponad dwóch miesięcy . Trzy punkty wywiozły stąd w międzyczasie Raków i Stal Mielec , zremisował przed reprezentacyjną przerwą Lech Poznań . A jeżeli dodamy do tego wyjazdowe porażki w Białymstoku i Wrocławiu, sytuacja podopiecznych Kosty Runjaica w tabeli Ekstraklasy daleka jest od idealnej .

Warta popsuła urodzinową fetę. Zaskakujący wypad, Czech świętuje

Warta zwykle się takim obrotem sprawy nie przejmuje, czeka na swoją szansę, a w wykorzystywaniu ich jest perfekcyjna . Tak zdobyła bramkę - w 7. minucie, gdy Konrad Matuszewski wybił piłkę ze swojego pola karnego. A później było już szybko i sprawnie - Kajetan Szmyt stworzył przewagę, Maciej Żurawski wypatrzył Tomáša Přikryla , a Czech znalazł się sam na sam z Kacprem Tobiaszem . I choć go przegrał, bo strzelił słabo, to dostał jednak szansę z dobitką.

Drugi cios Warty, Legia zaskoczona. Nie tak to miało wyglądać

Legia biła głową w mur, zielony mur piłkarzy z Poznania. Dośrodkowania niewiele dawały, poznaniacy wybijali piłkę. Nie było przy tym jakiegoś wielkiego zamieszania pod bramką Lisa , którego powrót do składu był sporym zaskoczeniem. Jak tłumaczył trener Szulczek, doświadczony golkiper "ma flow na Legię". On tu bronił, gdy poznaniacy wygrali półtora roku temu. Bawili się jedynie kibice Legii , którzy zaprezentowali efektowne oprawy, w tym pirotechniczne, uświetniające 50. urodziny "Żylety".

Jeszcze bardziej zaskakujące w tej całej sytuacji było to, że Warta podwyższyła w 40. minucie na 2:0. Rzut karny dla niej był przypadkowy - Radovan Pankov zahaczył łokciem Bogdan Țîru , gdy Rumun skakał do piłki przy linii 16. metra. A z 11 metrów nie pomylił się Márton Eppel , choć Tobiasz wcale nie był daleko od skutecznej interwencji.

Dziesięć doliczonych minut i pierwsze trafienie Legii. Też z przypadkowego rzutu karnego

Gdyby Warta zdołała utrzymać takie prowadzenie, miałaby pewnie w szatni względny spokój . Nie zdołała. Sędzia Kos doliczył aż 10 minut, w trzeciej Dawid Szymonowicz zahaczył wbiegającego przed niego Ernesta Muçiego . A że działo się to w szesnastce , teraz to gospodarze dostali okazję na kontaktowe trafienie. I wykorzystał szansę Josue .

Ta bramka była niezwykle ważna dla Legii, dająca jej nowy pokład sił. I pokazująca, że Wartę jednak można skarcić, mimo jej mądrej obrony. Zresztą po wznowieniu gry przez gości od środka znów spotkanie zostało przerwane, znów było nerwowo . Tym razem przez to, że rozpędzający się Eppel przebiegł obok Josue, a ten padł jak rażony na murawę. Trudno było dopatrzeć się jakiegoś niesportowego zachowania Węgra, kapitan Legii miał inne zdanie. Pokazywał też sędziemu-asystentowi, że ten chyba niedowidzi - sam więc zobaczył żółtą kartkę.

Legia miała jeszcze siedem minut na wyrównanie przed zejściem do szatni, choć przecież bramka dla niej padła już w 50. minucie pierwszej połowy. Sędzia Damian Kos dołożył bowiem ostatecznie aż 12 minut - tyle było przerw z uwagi na pokazy pirotechniczne kibiców, analizę VAR czy urazy.

Warta w głębokiej defensywie, Legia z szansami. Wykorzystała jedną

Warta całą drugą połowę grała po "swojemu" - jak to zwykle czyni w starciach z zespołami, które chcą dominować. Blisko siebie, konsekwentnie, czasem "kradnąc czas". Ale też mądrze, rzadko dopuszczając rywala do bramki. Legia też miała z tym problem, choć w 54. minucie akcja Gila Diasa z Tomášem Pekhartem powinna zakończyć się wyrównaniem. Portugalczyk ładnie wyprowadził piłkę, Czech ją przejął, ale w polu karnym, spychany przez Tiru, nie zdołał oddać strzału. Dias dopadł do futbolówki, strzelił, ale trafił w... nogę Pekharta.