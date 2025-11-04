Żenujące sceny na polskich stadionach. PZPN ma problem, próbuje się tłumaczyć

Środa, mecz Pucharu Polski Hutnik Kraków - Wisła Kraków. W drugiej połowie na trybunach gości pojawia się wielka flaga z napisem "Śmierć wiślackiej ku***". Transparent jest tak duży i znajduje się w takim miejscu, że przez większość czasu widzą go nie tylko kibice, ale też telewidzowie. Mimo to arbiter Mateusz Piszczelok meczu nie przerywa, a flaga wisi niemal do końca spotkania.

Niedziela, mecz Ekstraklasy między Jagiellonią a Rakowem. Także w drugiej połowie pojawia się transparent o treści: "Frankowski mecz obstawiłeś, jeb*** *** Jagiellonię przekręciłeś". Napis uderzał w sędziego Bartosza Frankowskiego, który kolejkę wcześniej popełnił błąd na niekorzyść Jagiellonii. Płachta była mniej widoczna niż ta w Krakowie, do tego znajdowała się za bramką, a nie w centralnym punkcie stadionu. Mimo to arbiter Paweł Raczkowski przerwał mecz i nakazał jej ściągnięcie, co nastąpiło dopiero po 10 minutach.

W tej sytuacji Interia zapytała Polski Związek Piłki Nożnej, dlaczego w dwóch podobnych sytuacjach - w Krakowie i w Białymstoku - sędziowie postąpili w zupełnie inny sposób?

- W przypadku derbowego meczu Hutnik - Wisła przerwanie spotkania mogło doprowadzić do eskalacji napięcia, dlatego ze względu na treść i charakter transparentu skierowanego przeciwko drużynie gości, podjęta została decyzja o zastosowaniu środków zapobiegawczych i kontynuowaniu zawodów. Podczas spotkania Jagiellonii z Rakowem arbiter podjął decyzję o opóźnieniu wznowienia gry, na co pozwalał mu regulamin - podkreśla PZPN.

Związek przytacza artykuł 25.5 regulaminu rozgrywek Ekstraklasy na sezon 2025/2026, który stanowi, że "w sytuacji zaistnienia zdarzenia o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym w stosunku do kibiców, zawodników, konkretnych osób lub grup osób, sędzia upoważniony jest do wstrzymania meczu i zwrócenia się do spikera o wygłoszenie oświadczenia, wzywającego kibiców do zaprzestania rasistowskich zachowań i ostrzegające, że mecz zostanie wstrzymany, a następnie zakończony, jeżeli takie niedopuszczalne zachowanie będzie kontynuowane"

Na tej podstawie sędzia Paweł Raczkowski był upoważniony do wstrzymania meczu Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa i zwrócenia się do spikera zawodów

Tyle tylko, że w tej sytuacji to samo w Krakowie mógł zrobić Mateusz Piszczelok, ponieważ transparent był "obelżywy w stosunku do kibiców i zawodników" gości. Mimo to arbiter meczu nie przerwał.

Przerwa trwała 10 minut. "Organizator zawodów dokonał wszelkich starań"

Zapytaliśmy także PZPN, w jaki sposób płachta w ogóle została wniesiona na stadion w Białymstoku, ale związek "nie posiada wiedzy na ten temat" i odsyła do Jagiellonii, czyli organizatora zawodów.

PZPN nie ma z kolei nic do zarzucenia Jagiellonii, jeśli chodzi o interwencję ws. transparentu. Choć targi między piłkarzami a kibicami trwały dobrych 10 minut, związek podkreśla, że "organizator zawodów dokonał wszelkich starań, aby przerwa w meczu trwała jak najkrócej".

Piotr Jawor

AMW Arka Gdynia - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Bartosz Frankowski Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paweł Raczkowski Michał Klag East News